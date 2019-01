Bremens Profi Johannes Eggestein kehrt ins Training zurück

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa) - Johannes Eggestein ist am Mittwoch wieder ins Trainig des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen eingestiegen. Der U21-Nationalstürmer verpasste aufgrund einer Sprunggelenksverletzung einen Teil der Winter-Vorbereitung und das erste Rückrundenspiel bei Hannover 96 (1:0). Für die Partie am Samstag (18.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt dürfte der Offensivspieler wieder zur Verfügung stehen. Eggestein kam in dieser Saison in elf Spielen für die Hanseaten zum Einsatz und erzielte einen Treffer.