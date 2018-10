Bremen will gegen Leverkusen auf Platz zwei springen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Mit einem Heimsieg gegen Bayer Leverkusen will Werder Bremen heute in der Fußball-Bundesliga auf den zweiten Tabellenplatz springen. Die Bremer müssen in der Partie ab 18.00 Uhr aber auf Mittelfeldspieler Philipp Bargfrede verzichten. Bargfrede muss wegen eines kleinen Muskelfaserrisses passen. Bei Leverkusen steht Trainer Heiko Herrlich nach den Negativergebnissen der vergangenen Wochen unter Druck. Für Werder läuft es dagegen richtig gut. Unter Trainer Florian Kohfeldt sind die Bremer daheim noch ungeschlagen.