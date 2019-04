Bremen in Mönchengladbach fast in Bestbesetzung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Die Personallage beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen vor dem Spiel bei Borussia Mönchengladbach am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) hat sich deutlich entspannt. "Wir können fast aus dem Vollen schöpfen", sagte Werder-Trainer Florian Kohfeldt am Freitag. Mit Theodor Gebre Selassie und Philipp Bargfrede kehren zwei Leistungsträger zurück, die beim Pokalsieg auf Schalke (2:0) gefehlt haben. Auch Abwehrspieler Milos Veljkovic ist einsatzbereit. Eine Verletzung des Verteidigers in der Schlussphase am Mittwoch entpuppte sich laut Kohfeldt nur als "schwerer Krampf". Yuya Osako und Claudio Pizarro stehen am Sonntag ebenfalls wieder zur Verfügung.

Die Unruhen beim Gegner mit der Verkündigung des Trainerwechsels im Sommer und den zuletzt schwächelnden Leistungen des Champions-League-Aspiranten sieht Kohfeldt "nicht als Vorteil" für seine Mannschaft an. "Ich schätze Dieter Hecking sehr. Jeder weiß, welcher Ehrgeiz jetzt vor allem in ihm lodert. Sie wollen in die Champions League und das gibt der Kader auch her", sagte der 36 Jahre alte Werder-Coach.

Die Hanseaten fahren nicht nur aufgrund des Pokal-Erfolgs vom Mittwoch mit viel Rückenwind nach Mönchengladbach. Auch in der Liga sorgten die Bremer mit drei Siegen in Serie und dem Sprung auf den Europa-League-Rang sechs für Furore. "Alle haben Lust darauf, etwas zu erreichen", erklärte Kohfeldt.