Bremen empfängt Hannover: Wolfsburg trifft auf Schalke

Bremen/Wolfsburg (dpa/lni) - Werder Bremen trifft heute zum Auftakt der Fußball-Bundesliga im Nordduell auf Hannover 96. Die Bremer gehen mit dem Ziel internationaler Wettbewerb in die neue Spielzeit. Hannover 96 möchte im zweiten Jahr nach dem Aufstieg eine ruhige Saison und will mit dem Abstieg nichts zu tun haben.

Erstmals wird im mit 42 100 Zuschauern ausverkauften Weserstadion der Bremer Rekordeinkauf Davy Klaassen auflaufen. Der Niederländer wurde für 15 Millionen Euro vom FC Everton verpflichtet. Auch Yuya Osako (1. FC Köln) steht vor seinem Debüt für die Hanseaten. Nicht dabei sein wird Martin Harnik. Der Neuzugang von Gegner Hannover 96 verpasst das Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Verein aufgrund eines Muskelfaserrisses.

Für Hannover 96 könnten die Neuzugänge Walace, Kevin Wimmer, Takuma Asano und Genki Haraguchi erstmals in einem Bundesliga-Spiel für die Niedersachsen auflaufen. Der letzte Sieg von 96 in Bremen datiert allerdings aus dem März 2003. Damals gewann Hannover mit 2:1 an der Weser.

Der VfL Wolfsburg empfängt am Samstag um 15.30 Uhr den FC Schalke 04. Der VW-Club will nach zwei verkorksten Jahren mit der Rettung in der Relegation endlich wieder eine sorgenfreie Runde spielen. Ein Saisonziel gibt der Verein allerdings nicht aus.