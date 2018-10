Ausfall von Veljkovic für Werder-Abwehrchef kein Problem

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Werder Bremens Abwehrchef Niklas Moisander sieht in der Sperre seines etatmäßigen Nebenmanns Milos Veljkovic kein Problem für das Spiel in der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg. "Es ändert sich eigentlich nicht viel. Sebastian Langkamp ist ein sehr erfahrener und guter Spieler", sagte Moisander am Mittwoch in Bremen.

Veljkovic fehlt den Norddeutschen in der Partie am Freitag (20.30 Uhr/Eurosport Player), weil er bei der 1:2-Niederlage in Stuttgart am Samstag die Gelb-Rote Karte gesehen hat. Für den Serben wird sehr wahrscheinlich Langkamp in die Innenverteidigung neben Moisander rücken.