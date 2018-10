4:0 in Bremen: Erster Auswärtssieg für Turbine Potsdam

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam/Bremen (dpa) - Im dritten Anlauf ist Turbine Potsdam in der Frauenfußball-Bundesliga der erste Auswärtssieg in der laufenden Saison geglückt. Bei Werder Bremen gewann die Mannschaft von Trainer Matthias Rudolph in einem ereignisreichen Spiel verdient mit 4:0 (2:0). Mit zehn Punkten aus sechs Spielen liegen die Potsdamerinnen jetzt auf dem vierten Tabellenplatz.

An den Betriebsausflug in die Hansestadt werden sich die Turbinen wohl noch einige Zeit zurückerinnern. Erst hing der Mannschaftsbus auf dem Weg vom Hotel im dichten Bremer Feierabendverkehr fest und traf erst mit Verspätung im Weserstadion ein. Das Spiel konnte deshalb erst 22 Minuten später angepfiffen werden. Nach 25 Minuten fiel dann auch noch der Strom aus.

Als die Partie nach fast einer halbe Stunde Unterbrechung fortgesetzt werden konnte, behielten die Potsdamerinnen den Durchblick und gingen durch Riecke Dieckmann (43. Minute) und Anna Gaspar (49.) verdient 2:0 in Führung. Auch nach dem Seitenwechsel bestimmten die Gäste von der Havel das Geschehen auf dem Platz. Die eingewechselte Lena Petermann erzielte mit ihrem ersten Tor im Turbine-Trikot das 3:0 (75.), Lara Prasnikar stellte kurz vor Schluss den Endstand her (87.).

Zum Abschluss der englischen Woche empfangen die Turbinen am Sonntag (14 Uhr) den SC Freiburg im Babelsberger Karl-Liebknecht-Stadion. Die punktgleich auf Tabellenplatz fünf liegenden Breisgauerinnen siegten am Mittwoch in letzter Sekunde 3:2 gegen die TSG 1899 Hoffenheim.