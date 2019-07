Schwerer Start für Braunschweig: Auftaktspiel in Magdeburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Braunschweig (dpa/lni) - Eintracht Braunschweig startet mit einem schweren Auswärtsspiel in die neue Drittliga-Spielzeit. Die Mannschaft von Trainer Christian Flüthmann tritt am 20. Juli bei Zweitliga-Absteiger 1. FC Magdeburg an (17.45 Uhr/ARD). Am zweiten Spieltag empfängt Braunschweig den Münchner Traditionsclub TSV 1860 im heimischen Stadion. Der SV Meppen startet zu Hause gegen den FSV Zwickau in die Saison 2019/20, wie aus der Spielplan-Veröffentlichung des Deutschen Fußball-Bundes am Mittwoch hervorgeht. Am zweiten Spieltag geht es auswärts beim Aufsteiger SV Waldhof Mannheim weiter.

Für Braunschweig kommt es nach dem Start in Magdeburg bereits am vierten Spieltag zum Duell mit dem nächsten Absteiger aus der 2. Bundesliga: Anfang August hat die Eintracht den MSV Duisburg zu Gast, anschließend geht es auswärts beim 1. FC Kaiserslautern weiter.

"Der Auftakt hat es sportlich direkt in sich, aber das sind genau die Partien, auf die wir in den nächsten zweieinhalb Wochen hinarbeiten werden und auf die sich unsere Fans freuen", wird Flüthmann in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Wir fiebern dem Moment entgegen, wenn es endlich wieder losgeht."