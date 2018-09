Rückschlag: Braunschweig verliert mit 1:4 bei Kaiserslautern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Braunschweig (dpa/lni) - Eintracht Braunschweig hat im Absteigerduell mit dem 1. FC Kaiserslautern das nächste Debakel in der 3. Fußball-Liga erlebt. Die Niedersachsen unterlagen dem zuvor sieben Spiele sieglosen Mitabsteiger aus der Pfalz mit 1:4 (1:1). Die Eintracht fiel am Dienstagabend nur deshalb nicht auf den letzten Tabellenplatz zurück, weil der nächste Gegner SV Meppen parallel in Würzburg noch in der Nachspielzeit mit 1:2 verlor.

Ein Doppelschlag der Lauterer in der 55. und 61. Minute entschied dieses Spiel am Dienstagabend. Erst unterlief dem Braunschweiger Malte Amundsen ein Eigentor, dann schoss FCK-Stürmer Christian Kühlwetter seinen zweiten Treffer an diesem Abend. Christoph Hemlein traf kurz vor Schluss sogar zum 1:4 (88.). Der 22-Jährige Kühlwetter hatte die Gäste bereits in der 11. Minute in Führung gebracht, Leandro Putaro das 1:1 für die Eintracht erzielt (43.).

Nach nur einem Sieg in den ersten neun Spielen gerät der Job des neuen Braunschweiger Trainers Henrik Pedersen immer mehr in Gefahr. Am Samstag kommt es in Meppen zum Kellerduell.