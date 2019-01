Nach Fehlverhalten der Fans: Geldstrafe für Braunschweig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lni) - Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig muss wegen Verfehlungen der eigenen Fans 5000 Euro Strafe zahlen. Dies entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Donnerstag. Der Club habe dem Urteil zugestimmt, hieß es in einer Mitteilung. Die Braunschweiger Anhänger sind am 10. November 2018 nach dem Spiel gegen den KFC Uerdingen 05 (0:2) gelangten über einem Zaun und einem geöffneten Fluchttor in den Innenraum und haben Braunschweiger Spieler bedroht. Es kam zu handgreiflichen Auseinandersetzungen zwischen Fans und dem Ordnungsdienst.