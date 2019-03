Massiver Sparkurs bei Eintracht Braunschweig angekündigt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Braunschweig (dpa) - Der Traditionsverein Eintracht Braunschweig ist ab dem Sommer zu einem massiven Sparkurs gezwungen. Der Grund: Als derzeitiger Tabellen-16. der 3. Liga wird der Club die angestrebte Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga verpassen. "Wir werden die aktuelle Saison mit einem großen Fehlbetrag abschließen. Das wird eine zweite Saison nicht gehen", sagte Geschäftsführer Olaf Podschadli der "Braunschweiger Zeitung" (Mittwoch).

"Neben dem Abmelden der U23-Mannschaft aus der Oberliga haben wir uns auch entschieden, den City-Fanshop zu schließen. Außerdem müssen wir uns in der Geschäftsstelle von Mitarbeitern trennen", erklärte der 49-Jährige. "Da geht es vor allem um Mitarbeiter, die befristete Verträge haben, die wir nicht verlängern werden. Aber eben auch um eine einstellige Anzahl an Kolleginnen und Kollegen mit unbefristeten Verträgen."

Auch im Nachwuchsleistungszentrum müsse gespart werden. Vieles sei "in guten Zeiten schön zu haben, aber in schlechten kann man sich das einfach nicht leisten". Eintracht Braunschweig kämpft nach dem Zweitliga-Abstieg im vergangenen Jahr auch in der 3. Liga nur um den Klassenerhalt. Für die aktuelle Saison rechnet der Verein mit einem Verlust von rund sechs Millionen Euro.