Krisen-Club Braunschweig hofft gegen Jena auf Neustart

Braunschweig (dpa/lni) - Eintracht Braunschweig hofft nach dem verpatzten Saisonbeginn auf einen Neustart in der 3. Fußball-Liga. Beim Heimspiel gegen den FC Carl Zeiss Jena soll an diesem Freitagabend um 19.00 Uhr endlich der erste Saisonsieg her. Nach einem Kurz-Trainingslager in dieser Woche in Wesendorf schöpft der Tabellenletzte wieder neuen Mut. "Wir haben den nächsten Schritt gemacht - sowohl spielerisch als auch menschlich", sagte Trainer Henrik Pedersen am Donnerstag.

Auch für den dänischen Coach dürfte es bei ein weiteren Pleite gegen Jena immer enger werden. "Natürlich gibt es Druck", erklärte Pedersen. "Aber ich habe Vertrauen in die Spieler."

Seine Profis sollen auch die zuletzt immer kritischer gewordenen Eintracht-Fans wieder begeistern. "Ich hoffe, dass wir die Fans morgen von der ersten Minute an mitnehmen", erklärte Pedersen. Gleichzeitig hofft der Braunschweig-Trainer aber "auch auf Unterstützung in schwierigen Phasen eines Spiels".