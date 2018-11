Erster Punkt für Braunschweig unter Schubert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Großaspach (dpa/lni) - Über den ersten Punkt als Trainer der Drittliga-Fußballer von Eintracht Braunschweig konnte sich André Schubert nur bedingt freuen. "Wir haben einen Zähler nach Rückstand geholt, das ist hier auch noch nicht jeder Mannschaft gelungen", sagte Schubert nach dem 1:1 (0:0) am Samstag bei der SG Sonnenhof Großaspach. Doch richtig weiter bringt das Remis den Tabellenletzten nicht, weshalb Schubert auch nicht glücklich die lange Heimreise antrat. "Zur Zeit fällt es uns einfach schwer, uns zu belohnen."

In der Tat waren die Niedersachsen in einer umkämpften Partie lange Zeit die bessere Mannschaft. Doch plötzlich lagen sie nach einem Treffer von Philipp Hercher (53. Minute) wieder hinten. Immerhin gelang Philipp Hofmann 13 Minuten vor dem Ende noch der verdiente Ausgleich.

Ein kleiner Hoffnungsschimmer in schwierigen Zeiten, den auch Schubert hervorhob. "Wenn wir so weiterspielen, dann werden es in Zukunft hoffentlich bald wieder drei Punkte werden", sagte der Trainer des Zweitliga-Absteigers. Die nächste Chance bietet sich am Samstag gegen den KFC Uerdingen. Beobachten kann Schubert den nächsten Gegner an diesem Montag in Osnabrück. Dann steigt an der Bremer Brücke das Spitzenspiel der 3. Liga.