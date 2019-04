Enttäuscht trotz Ausgleich: Braunschweig zittert weiter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Braunschweig (dpa/lni) - Die Freude über den Last-Minute-Ausgleich wehrte beim Fußball-Drittligisten Eintracht Braunschweig nur kurz. "Wir sind enttäuscht", monierte Trainer André Schubert nach dem 1:1 im Abstiegs-Duell am Samstag gegen die SG Sonnenhof Großaspach. "Wir haben uns vorgenommen, drei Punkte zu holen." Mit 37 Zählern rangiert der Zweitliga-Absteiger fünf Spiele vor Schluss nur aufgrund des besseren Torverhältnisses vor Fortuna Köln, die auf dem ersten Abstiegsplatz steht.

Dennoch könnte der späte Punktgewinn im Endspurt um den Klassenerhalt noch wichtig werden. Julius Düker sorgte in der zweiten Minute der Nachspielzeit per Volleyabnahme für den 1:1-Ausgleich und gleichzeitig damit, dass der Gegner mit 38 Punkten in Schlagdistanz bleibt. "Die Chancenverwertung war unser größtes Manko heute und daher müssen wir am Ende mit dem einen Punkt sogar zufrieden sein", erklärte der Torschütze, der bereits beim 1:1 gegen 1860 München vor zwei Wochen in der Nachspielzeit erfolgreich war.

Neben den Abstiegssorgen bangt die Eintracht um den Einsatz von Leistungsträger Bernd Nehring. Der im Winter verpflichtete Mittelfeldspieler musste in der 75. Minute nach einem Tritt verletzt vom Platz. "Er ist definitiv sehr wichtig fürs Team", sagte Steffen Nkansah. Ob Nehring am kommenden Montag beim KFC Uerdingen dabei sein kann, ist derzeit noch unklar.