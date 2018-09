Eintracht-Stürmer Nyman zurück in Braunschweig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Braunschweig (dpa/lni) - Eintracht Braunschweig kann im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga vielleicht bald wieder auf Christoffer Nyman setzen. Der Stürmer kehrte am Wochenende aus seiner Heimat Schweden zurück, wo er in den vergangenen Wochen mit Reha-Maßnahmen eine hartnäckige Leistenverletzung auskuriert hatte. Nyman absolvierte am Sonntag einen Laktattest. Wann der 25-Jährige wieder richtig fit ist, ist aber noch ungewiss. Die Eintracht könnte einen gesunden Nyman gut gebrauchen, sind die Niedersachsen nach dem 2:4 beim SV Meppen am Samstag doch auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht.