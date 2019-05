Eintracht Braunschweig schafft Klassenerhalt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Braunschweig (dpa/lni) - Eintracht Braunschweig hat den Klassenerhalt in der 3. Fußball-Liga geschafft. Im Abstiegsendspiel gegen den FC Energie Cottbus reichte dem Tabellen-16. am letzten Spieltag ein 1:1 (1:0)-Unentschieden. Die Eintracht beendet die Saison damit punktgleich und mit der nur um einen Treffer besseren Tordifferenz vor dem Absteiger aus Cottbus. Die Konkurrenten Carl Zeiss Jena und Sonnenhof Großaspach zogen am Samstag noch an beiden Teams vorbei.

Marc Pfitzner brachte Braunschweig vor 22 744 Zuschauern mit einem umstrittenen Handelfmeter mit 1:0 in Führung. Fabio Viteritti glich nach der Pause ebenfalls per Handelfmeter aus (57.). In der letzten halben Stunde dominierte Cottbus gegen völlig erschöpfte und personell geschwächte Braunschweiger klar, schaffte aber nicht mehr den Siegtreffer. In der Schlussphase flogen zudem noch Gästespieler Jose Matuwila (86./Gelb-Rot) und Eintracht-Profi Christoph Menz (90.+2) vom Platz.