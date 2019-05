Eintracht Braunschweig holt Stürmer Orhan Ademi zurück

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Braunschweig (dpa) - Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig hat den Stürmer Orhan Ademi von den Würzburger Kickers zurückgeholt. Der 27 Jahre alte Schweizer spielte bereits von 2012 bis 2016 in der Ersten und Zweiten Liga in Braunschweig und unterschrieb dort am Montag einen Zweijahresvertrag. "Orhan ist in den vergangenen Jahren auf dem Platz und auch als Persönlichkeit gereift. Die 13 erzielten Treffer in der abgelaufenen Saison sind ein Beleg dafür", sagte Braunschweigs Aufsichtsratsmitglied Tobias Rau. Seit 2017 schoss Ademi in 68 Drittliga-Spielen insgesamt 23 Tore für Würzburg.