Eintracht Braunschweig berät über Trainer Pedersens Zukunft

Braunschweig (dpa/lni) - Die Vereinsführung von Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig wird an diesem Sonntag über eine mögliche Trennung von Trainer Henrik Pedersen diskutieren. Pressesprecherin Denise Schäfer bestätigte der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage, dass den Tag über verschiedene Gespräche in verschiedenen Besetzungen vereinbart worden seien.

Der erst in diesem Sommer verpflichtete Pedersen leitete zwar am Tag nach der 2:4-Niederlage im Kellerduell beim SV Meppen wie gewohnt das Training der Reservespieler. Dass der 40 Jahre alte Däne den Zweitliga-Absteiger aber auch am Mittwoch beim Niedersachsen-Pokalspiel beim Regionalligisten SV Drochtersen/Assel noch betreuen darf, ist nach dem Absturz auf den letzten Tabellenplatz und der schwachen Bilanz von nur einem Sieg in den ersten zehn Drittliga-Spielen aber äußerst fraglich.

"Wir werden uns mit Henrik zusammensetzen und über die Situation sprechen", hatte Präsident Sebastian Ebel nach dem Spiel in Meppen gesagt.