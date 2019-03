Fußball - Braunschweig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Braunschweig (dpa/lni) - Eintracht Braunschweig hat zum ersten Mal seit dem 2. Spieltag wieder die Abstiegsplätze der 3. Fußball-Liga verlassen. Der neue Tabellen-16. gewann am Sonntag das Niedersachsen-Derby gegen den SV Meppen mit 3:0 (1:0). Stephan Fürstner in der 42. Minute und zweimal Marc Pfitzner per Elfmeter (49./58.) schossen vor 18 190 Zuschauern die Tore für die Eintracht.

"Das tut gut", sagte Braunschweigs Trainer André Schubert nach dem Spiel in einem Interview von "Magenta Sport". Er warnte aber auch: "Mit der Anzahl von Punkten, die wir jetzt haben, steigen wir ab. Alle Mannschaften da unten müssen noch weiter punkten."

Für Meppen endete dagegen eine Erfolgsserie von sieben Spielen ohne Niederlage. Trainer Christian Neidhart haderte danach mit dem Verlauf der Partie und mit den Entscheidungen des Schiedsrichters. "Der Frust ist groß. Das 3:0 hört sich nach viel an. Aber lange Zeit war das ein Spiel mit Chancen auf beiden Seiten", sagte er. "Mich ärgern auch die beiden Elfmeter. Das waren zwei Entscheidungen, über die man zumindest streiten kann. Aber das haben wir ja jetzt schon seit Wochen so, dass die Jungs Spiele entscheiden und nicht leiten."

Die Emsländer hätten bei einem Pfostenkopfball von Luka Tankulic (24.) selbst in Führung gehen können. Doch die besseren Chancen hatte Braunschweig. Kurz vor dem 1:0 schoss Manuel Janzer aus fünf Metern nur an den Pfosten des leeren Tores (39.). Danach wehrte er auch noch unfreiwillig den Nachschuss ab, weil er kurz vor der Torlinie liegen geblieben war. "Nach einem 3:0-Sieg freue ich mich riesig. Und nach dem 1:0 sind mir riesige Steine vom Herzen gefallen", sagte er.