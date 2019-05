Direkt aus dem dpa-Newskanal

Braunschweig (dpa/lni) - Abwehrspieler Christoph Menz von Eintracht Braunschweig ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes für die beiden ersten Spiele der nächsten Saison gesperrt worden. Das gab der DFB am Dienstag bekannt. Der 30-jährige Verteidiger hatte am vergangenen Samstag in der Nachspielzeit des letzten Drittliga-Spieltags gegen Energie Cottbus (1:1) wegen einer Tätlichkeit in einem leichteren Fall die Rote Karte gesehen.