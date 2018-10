Braunschweig will neuen Torwart und Sportlichen Leiter holen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Braunschweig (dpa/lni) - Nach dem zumindest vorläufigen Festhalten an Trainer Henrik Pedersen will Drittliga-Schlusslicht Eintracht Braunschweig noch in dieser Woche einen neuen Torwart und zumindest zeitnah einen neuen Sportlichen Leiter als Nachfolger von Marc Arnold verpflichten. Das berichtet die "Braunschweiger Zeitung" (Montag).

Am Sonntagabend hatte der Verein bekanntgegeben, dass Pedersen trotz der zuletzt desaströsen Leistungen und des Abrutschens auf den letzten Tabellenplatz der 3. Fußball-Liga zumindest am Mittwoch beim NFV-Pokalspiel bei der SV Drochtersen/Assel weiter auf der Bank sitzen wird. Das Vertrauen bekam der 40 Jahre alte Däne jedoch nur noch für diese Partie und möglicherweise auch für das nächste Drittliga-Heimspiel gegen die Sportfreunde Lotte ausgesprochen.

Die Suche nach einem neuen Torwart haben die Braunschweiger intensiviert, weil der bisherige Schlussmann Marcel Engelhardt zuletzt mehrfach patzte und Trainer Pedersen bereits in der Sommerpause gern eine erfahrene Nummer eins verpflichtet hätte.

Der Posten des Sportchefs ist seit der Trennung von Arnold im August vakant. Vorerst teilen sich Pedersen und Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt die Verantwortung für diesen Bereich.