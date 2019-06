Braunschweig verpflichtet Verteidiger Schlüter aus Cottbus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Braunschweig (dpa/lni) - Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig hat Abwehrspieler Lasse Schlüter verpflichtet. Der 25 Jahre alte Linksfuß wechselt vom Drittliga-Absteiger Energie Cottbus zu den Niedersachsen und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021, inklusive Option auf ein weiteres Jahr. Dies teilte der Club am Montag mit. Schlüter bestritt in den vergangenen drei Jahren insgesamt 106 Pflichtspiele für Cottbus und erzielte neun Treffer. "Ich werde alles dafür tun, um die sportlichen Ziele des Vereins in Zukunft erfolgreich mitgestalten zu können", erklärte der Neuzugang.