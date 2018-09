Braunschweig bezieht Trainingslager und reduziert Kader

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Braunschweig (dpa/lni) - Als Reaktion auf eine schwere sportliche Krise hat Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig ein Kurz-Trainingslager gebucht und seinen Kader vorerst um sechs Spieler reduziert. Das gab der Zweitliga-Absteiger am Freitag bekannt. Nach sechs Saisonspielen ohne Sieg und dem Absturz auf den letzten Tabellenplatz wird sich die Eintracht vom kommenden Dienstag an für drei Tage in Wesendorf auf das Heimspiel gegen den FC Carl Zeiss Jena (Freitag, 19.00 Uhr) vorbereiten. "Wir reisen ins Trainingslager, um noch intensiver und fokussierter arbeiten zu können. Wir wissen, dass wir alle das Optimum aus uns herausholen müssen, um gegen Jena eine Top-Leistung zu zeigen", sagte Braunschweigs Trainer Henrik Pedersen.

Die Spieler Besfort Kolgeci, Nick Otto, Samuel Abifade, Ayodele Adetula, Eric Veiga und Leon Bürger werden außerdem bis auch weiteres nur noch mit der zweiten Mannschaft trainieren und spielen. Auf Nachfrage bestätigte die Eintracht am Freitag einen entsprechenden Bericht des Fachmagazins "Kicker". Nach dem großen Umbruch in den vergangenen Wochen war der Kader der Braunschweiger bis auf 30 Spieler angewachsen. Diese Anzahl war Pedersen zu hoch.