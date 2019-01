Abgang bei Eintracht Braunschweig: Franjic-Vertrag aufgelöst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Braunschweig (dpa/lni) - In Ivan Franjic verlässt der siebte Fußballspieler in dieser Winterpause den Drittliga-Letzten Eintracht Braunschweig. Der ursprünglich noch bis 2020 gültige Vertrag des offensiven Mittelfeldspielers wurde aufgelöst. Das teilte der Zweitliga-Absteiger am Montag mit. Zwei weitere Spieler sind noch auf Vereinssuche und sollen die Eintracht ebenfalls verlassen. Bislang holten die Braunschweiger dafür acht neue Spieler in diesem Winter, um den Klassenverbleib noch zu schaffen. Vor dem Neustart am Sonntag gegen Hansa Rostock beträgt der Abstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz acht Zähler.