Abdullahi wechselt endgültig von Braunschweig nach Berlin

Braunschweig/Berlin (dpa/lni) - Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig hat den Stürmer Suleiman Abdullahi endgültig an Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Union Berlin verkauft. Das bestätigten beide Vereine am Samstag. Die Berliner zogen eine entsprechende Option in seinem Vertrag und binden den 22-jährigen Nigerianer für drei Jahre bis zum 30. Juni 2022 an den Club. Die Niedersachsen hatten Abdullahi im Sommer 2018 zunächst an Union verliehen.

Der Stürmer erzielte in der abgelaufenen Zweitliga-Saison in 19 Spielen zwei Tore. In der Relegation gegen den VfB Stuttgart erzielte er im Hinspiel den wichtigen Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1. In Braunschweig spielte Abdullahi von 2016 bis 2018.