Kiel hat Aufstiegsränge im Visier: Bochum verliert erneut

Bochum (dpa) - Holstein Kiel nimmt in der 2. Fußball-Bundesliga wieder Kurs auf die Aufstiegsplätze. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter gewann am Samstag mit 3:1 (3:0) beim VfL Bochum und liegt nur zwei Zähler hinter dem Tabellendritten Union Berlin. Alexander Mühling (30. Minute), Janni Serra (32./Foulelfmeter) und Masaya Okugawa beendeten mit ihren Treffern die Kieler Serie von zuvor drei Partien ohne Sieg. Für die Bochumer dürfte das Thema Aufstieg trotz des Anschlusstreffers von Simon Zoller (77.) nach der vierten Pleite in Folge dagegen endgültig passé sein.

Die Vorentscheidung fiel vor 13 398 Zuschauern bereits in der ersten Hälfte innerhalb von nur zwei Minuten: Erst traf Mühling zur Führung der spielerisch klar überlegenen Gäste, wenige Augenblicke später erhöhte der Ex-Bochumer Serra vom Elfmeterpunkt auf 2:0. VfL- Innenverteidiger Tim Hoogland hatte zuvor Jae-Sung Lee gefoult. Die Bochumer fanden keine passende Antwort auf den Doppelschlag und musste vor der Pause sogar noch das dritte Tor hinnehmen.

Über die gesamten 90 Minuten präsentierte sich Bochum schwach. Die Kieler mussten in der zweiten Halbzeit nicht viel tun, um ihren Vorsprung über die Zeit zu bringen. Serra (51.), Okugawa (56.) und Atakan Karazor (68.) hätten den Sieg durchaus höher gestalten können.