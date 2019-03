HSV muss liefern: Sieg in Bochum fast schon Pflicht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bochum (dpa/lno) - Der Hamburger SV ist in der 2. Fußball-Bundesliga unter Zugzwang. Eine erneute Niederlage am heutigen Samstag beim VfL Bochum wie vor zwei Wochen gegen Darmstadt 98 würde das Saisonziel Wiederaufstieg des Tabellenzweiten ernsthaft gefährden. Für HSV-Trainer Hannes Wolf ist die Partie gegen den Neunten auch eine Rückkehr in seine Heimat. Der 37-Jährige wurde in Bochum geboren.

Gegen den VfL hofft er auf den Einsatz von Berkay Özcan und Orel Mangala im Mittelfeld. Sollten sie fit sein, müsste Lewis Holtby wieder erst einmal auf der Bank sitzen. In der Länderspiel-Pause hatte der Verein mitgeteilt, dass er sich am Saisonende von dem Mittelfeldspieler trennen werde. Erstmals in der Saison könnte Abwehrspieler Kyriakos Papadopoulos nach seinem Knorpelschaden zu einigen Einsatzminuten kommen.