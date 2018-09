Glänzender Schubert rettet Dynamo Sieg in Bochum

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bochum (dpa) - Die SG Dynamo Dresden hat ihren Aufwärtstrend in der 2. Fußball-Bundesliga unter ihrem neuen Trainer Maik Walpurgis fortgesetzt. Die Sachsen gewannen am Dienstagabend dank ihres glänzend aufgelegten Torwarts Markus Schubert auch das dritte von bisher vier Spielen unter dem 44 Jahre alten Coach. Beim VfL Bochum setzte sich die SGD mit 1:0 (1:0) durch und rückte mit zwölf Zählern vorbei an den Westfalen vorerst auf den dritten Tabellenrang. Moussa Koné (39./Handelfmeter) erzielte vor 15 511 Zuschauern im Vonovia Ruhrstadion den entscheidenden Treffer.

Die Partie begann aber alles andere als stimmungsvoll. Unter dem Motto "Ihr werdet von uns hören - oder auch nicht" hatten die organisierten Fanszenen Deutschlands zu einem Stimmungs-Boykott aufgerufen und schwiegen die ersten 20 Minuten. Auf dem Rasen passierte auch nicht viel, beide Teams tasteten sich zunächst vorsichtig ab.

Kurz vor Ende des Boykotts nahm das Spiel plötzlich Fahrt auf und die Gastgeber hatten in Form von Sebastian Maier (20.) die große Chance auf den Führungstreffer. Nach einem Solo gegen drei Dresdner kam der 25-Jährige frei zum Schuss, doch Schubert im Dynamo-Tor rettete mit einer Glanzparade.

Auch vier Minuten später musste der Dresdner Torwart eingreifen und wehrte eine Direktabnahme von Anthony Losilla ab. Auf der Gegenseite köpfte Jannis Nikolaou (22.) nur knapp am Tor vorbei. Die Flanke kam von Patrick Ebert, der wieder auf der rechten Außenbahn ran durfte. Rico Benatelli rückte für den verletzten Haris Duljevic ins Team, somit vertraute Walpurgis derselben Elf, die vier Tage zuvor beim Darmstadt-Sieg mit Beginn des zweiten Durchgangs auf dem Feld gestanden hatte.

Gegen die Hessen hatte Koné per Strafstoß den Torreigen eröffnet und auch diesmal traf der senegalesische Torjäger mit einem Handelfmeter sicher zur Dresdner Führung. Es war sein dritter Saisontreffer. Tom Weilandt war der Ball bei einer Flanke von Ebert an den ausgestreckten Arm gesprungen.

Die Dresdner Führung zur Pause war nicht unverdient, denn die Walpurgis-Elf hatte mehr vom Spiel und schnürte Bochum bereits in der eigenen Hälfte ein. Von Substanz-Verlust während der letzten drei Partien innerhalb von neun Tagen war bis dahin nichts zu spüren, Dresden überzeugte mit Lauf- und Einsatzbereitschaft.

Auch im zweiten Durchgang begannen beide Teams zunächst abtastend, ehe der VfL erste kleinere Chancen und dann auch immer mehr Spielanteile für sich verbuchen konnte. In der 57. Spielminute rettete Schubert wiederum sehenswert gegen einen Schuss von Maier. Dem Team von Walpurgis schwanden allmählich die Kräfte, weswegen der 44-Jährige reagierte und nach rund einer Stunde mit Erich Berko und Patrick Möschl zwei frische Spieler für die Außenbahnen brachte. Am Spielgeschehen änderte sich aber nichts. Bochum drückte auf den Ausgleich, scheiterte aber immer wieder an Schubert.