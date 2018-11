Dank Weilandt: Bochum besiegt Aue und klettert auf Rang vier

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bochum (dpa) - Der VfL Bochum hat seine Erfolgsserie in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Am Samstag setzte sich der Revierclub mit 2:1 (0:1) gegen Erzgebirge Aue durch. Aber erst zwei späte Tore von Tom Weilandt (73./90.+2 Minute) bescherten dem Gastgeber den zweiten Heimerfolg hintereinander. Davor mussten die 17 012 Zuschauer lange bangen, denn Pascal Testroet brachte Aue früh (2.) in Führung. Aber Weilandts Doppelpack setzte die Serie der Bochumer, die seit nun sechs Spielen unbesiegt sind, fort. Während sich die Elf von VfL-Coach Robin Dutt auf den vierten Tabellenplatz vorschob, hat Aue nur vier Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone.

Dabei hielten die Gäste lange Zeit gut mit. Besonders die Defensive stand bei Aue sehr stabil. Bochum hatte deutlich mehr Ballbesitz, konnte sich aber kaum Chancen erarbeiten. Lukas Hinterseer (61.) scheiterte sogar vom Elfmeterpunkt, nachdem Tobias Kempe Gegenspieler Weilandt gefoult hatte. Jedoch in der Schlussphase war Weilandt zweimal zu Stelle und drehte die Partie im Alleingang.