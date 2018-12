Crowdfunding bei Wattenscheid 09 bringt bislang 63 093 Euro

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bochum (dpa/lnw) - Die Crowdfunding-Aktivitäten des ehemaligen Fußball-Bundesligisten SG Wattenscheid 09 haben bislang den Betrag von 63 093,75 Euro erbracht. Das teilte der in existenziellen finanziellen Problemen steckende West-Regionalligist am Freitag mit. Mit der Kampagne ("Rettet die SG Wattenscheid 09"), die aktuell von 1029 Personen unterstützt wird und die 350 000 Euro einbringen soll, möchte der Bochumer Verein sein finanzielles Überleben sichern. Sie begann am vergangenen Montag und läuft insgesamt 28 Tage.

Gelänge es nicht, neue Partner für die kommende Saison zu finden, "droht noch vor dem 110-jährigen Jubiläum das endgültige Aus für den gesamten Verein, inklusive der Jugendabteilung mit allen Mannschaften", hieß es.