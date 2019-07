Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bochum (dpa/lnw) - Fußball-Zweitligist VfL Bochum verleiht Stürmer Baris Ekincier (20) für ein Jahr an den österreichischen Zweitligisten Austria Klagenfurt. Der U21-Nationalspieler Aserbaidschans, der im Vorjahr je einmal in der Liga und im DFB-Pokal zum Einsatz kam, hat bei den Westfalen noch einen Vertrag bis 2020. Torhüter Joshua Wehking wechselt derweil in die 2. Mannschaft des Hamburger SV. Der 19-Jährige war bisher nur in der U19 des VfL zum Einsatz gekommen.