Vor Spiel in Kiel: Arminia-Trainer Neuhaus fordert Mut

Bielefeld (dpa/lnw) - Der neue Trainer Uwe Neuhaus hat vor seinem ersten Pflichtspiel mit dem Fußball-Zweitligisten Arminia Bielefeld einen couragierten Auftritt seiner Profis gefordert. "Wir müssen Akzente nach vorne setzen und werden einen hohen Aufwand betreiben müssen. In Kiel kannst du nicht abwartend spielen", sagte der 59-Jährige vor der Auswärtsbegegnung beim aufstrebenden Tabellenfünften Holstein Kiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky). "Zu meiner Idee von Fußball gehört Mut", betonte Neuhaus am Donnerstag. Er war am Montag beim Tabellen-14. aus Ostwestfalen als Nachfolger des beurlaubten Jeff Saibene verpflichtet worden.