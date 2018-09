Fußball - Bielefeld

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bielefeld (dpa/lby) - Das bittere Ende beim Tor-Spektakel auf der Bielefelder Alm traf den SSV Jahn Regensburg hart. Torwart Philipp Pentke wählte nach dem 3:5 (2:3) gegen die Arminia am Samstag in der 2. Fußball-Bundesliga jedenfalls drastische Worte. "Es ist ein ganz verrücktes Spiel gewesen mit einem beschissenen Ergebnis für uns", sagte der 33-Jährige. Drei Tore schoss der Jahn - und verlor doch.

"Wir haben ein sensationelles Fußballspiel gesehen. Acht Tore sind natürlich ein Wahnsinn", meinte auch Jahn-Coach Achim Beierlorzer. "Die einzige Geschichte, die ich brutal bitter für meine Mannschaft empfinde, ist, dass wir in den letzten Minuten dieses 4:3 kriegen." Denn vorher habe seine Mannschaft "zwei hundertprozentige Torchancen" durch Marco Grüttner und Sargis Adamyan zur Führung gehabt.

15 388 Zuschauer erlebten eine turbulente Partie. Fünf Tore fielen bereits in der ersten Hälfte. Das Spektakel begann in der dritten Minute, als Jahn-Kapitän Grüttner zuschlug. Arminias Doppelschlag durch Julian Börner (8. Minute) und Andreas Voglsammer (17.) machte die Freude der Gäste jedoch schnell zunichte, auch wenn Jann George in der 26. Minute ausgleichen konnte.

Ein Eigentor von Benedikt Saller (28.) bedeutete nur kurz danach die Halbzeitführung für Bielefeld. Eine Flanke köpfte der Außenverteidiger unbedrängt im eigenen Strafraum und gegen die Laufrichtung von Schlussmann Pentke ins eigene Tor. Beierlorzer sprach hinterher von "brutalen Fehlern" bei den Gegentreffern.

Der Jahn-Coach lobte aber auch die Reaktion seiner Mannschaft, die sich in der Kabine eine Wende vorgenommen habe. "Die Mannschaft ist voll intakt, die Spieler arbeiten füreinander", lobte Beierlorzer.

Die Belohnung gab es zunächst durch Grüttners 3:3-Ausgleich (52.). Dann verpasste es der Jahn, das Spiel komplett zu kippen. Und so sorgten Arminia-Torjäger Fabian Klos (88.) und Patrick Weihrauch (90.+5) mit zwei späten Toren für das Happy-End der Gastgeber. So gehen die Regensburger nun mit vier Punkten etwas frustriert in die Länderspielpause. Danach kommt Dynamo Dresden nach Regensburg.