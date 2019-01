Vorerst kein Training von Ronny bei United

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Der Ex-Herthaner Ronny wird vorerst doch noch nicht ins Training beim Fußball-Siebtligisten Berlin United und Coach Thomas Häßler einsteigen. Der 32-jährige Brasilianer war am Dienstag für ein Probetraining beim Schweizer Zweitligisten FC Wil in Malaga und will sich dort im Trainingslager für einen Vertrag empfehlen, wie United-Präsident Stefan Teichmann bestätigte.

"Ronny ist zu uns gekommen mit der Intention, sich im Training und in Testspielen fitzumachen und wieder den Einstieg in den Profifußball zu schaffen", sagte Teichmann der Deutschen Presse-Agentur. "Dass nun so schnell schon ein Verein auf ihn aufmerksam wird, hätten wir und auch Ronnys Seite nicht gedacht."

Der Mittelfeldspieler hatte zuletzt eine Vereinbarung über vier Wochen mit dem Landesligisten getroffen und sollte eigentlich am Dienstagabend zum Vorbereitungsstart ins Training einsteigen.

Teil der Vereinbarung ist, dass Ronny bei höherklassigen Vereinen vorspielen darf. "Wenn es nicht zu einer Vertragsunterschrift kommen sollte, ist er natürlich weiter eingeladen, nach Berlin zu kommen", sagte Teichmann. "Wir drücken ihm alle die Daumen. Das ist das, was er wollte." Ronny spielte bis 2016 bei Hertha und war nach einem Engagement in Brasilien zuletzt vereinslos.