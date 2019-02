Fußball - Berlin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Herthas Trainer will mal wieder verwirren. Aktuell soll es Werder Bremen treffen, den nächsten Gegner der Berliner in der Fußball-Bundesliga. "Ich habe eine verrückte Idee", verkündete der Chefcoach vor der sogenannten Top-Partie des 22. Spieltages am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky). Dabei setzte der Ungar sein schönstes Pal-Dardai-Lächeln auf - ein bisschen verschmitzt, ein bisschen triumphierend. Er müsse darüber aber noch mit einigen Spielern sprechen, fügte Dardai an und grinste weiter: "Du brauchst immer einen offenen und ehrlichen Dialog." Mehr über seine Idee wollte er nicht verraten.

Hertha muss gegen die in der Rückrunde bisher unbesiegten Bremer gleich zwei Negativserien brechen. Da soll der Gegner ein bisschen grübeln. Erstens haben die Berliner seit nun schon zehn Spielen nicht mehr gegen die Bremer gewonnen. Der letzte Sieg gegen Grün-Weiß datiert vom 13. Dezember 2013. Zweitens ist Hertha in diesem Jahr im heimischen Olympiastadion noch kein Dreier gelungen. "Das wird sicher ein gutes Bundesligaspiel. Wir wollen die drei Punkte", sagte Dardai. Trainer und Spieler scheinen nach dem jüngsten 3:0-Überraschungscoup in Gladbach ein Stückchen euphorisiert.

Manager Michael Preetz warnt aber: "Die Bremer stehen eher noch ein bisschen unter Wert da in der Tabelle für das, was sie angeboten haben. Insofern ist das ein richtig schwerer Gegner." Als Tabellenzehnter (31 Punkte) liegt das Team von Coach Florian Kohfeldt lediglich einen Zähler hinter dem Achten Berlin (30). Die Europa-League-Plätze sind nur drei bzw. zwei Zähler entfernt. "Wir wissen, Werder ist eine gute Mannschaft. Sie haben eine gute Mentalität. Im Pokal sind sie mit einem riesen Fight und großem Herz und ein wenig Glück in Dortmund weitergekommen", erinnerte Dardai.

Eine spezielle Begegnung ist das Spiel für den Ex-Bremer Davie Selke. An der Weser wurde der jetzt 24-Jährige zum Bundesliga-Profi. "Das ist ein besonderer Verein für mich", sagte der Hertha-Stürmer. Zwischen 2013 und 2015 bestritt er 33 Bundesligaspiele für Werder und schoss dabei neun Tore. Im Frühjahr 2019 ist er Herthas Hoffnungsträger: Ein Tor jüngst beim Pokal-K.o. gegen Bayern, ein Treffer und eine Vorlage in Mönchengladbach.

"Er hat sich sukzessive wieder in die Verfassung gebracht, die gegen 100 Prozent geht. Und er ist dann in Mönchengladbach explodiert", erklärte Preetz. Nach seiner Lungen-Operation im Vorsommer habe Selke "eine Menge Geduld aufwenden müssen". Jetzt ist der unbequeme Angreifer richtig zurück. "Er war immer ein großer Faktor innerhalb der Mannschaft. Er ist ein Junge, der sehr beliebt ist, nicht nur in der Mannschaft, sondern auch bei den Fans", sagte der Manager.

Er werde etwas ändern taktisch und personell hat Dardai angekündigt: Selke dürfte es nicht betreffen. Überhaupt könnte der Trainer eher bluffen: Die Rückkehr des gegen Gladbach gesperrten Valentino Lazaro in die Startelf wäre als einzige Veränderung in der Startelf durchaus denkbar. Die Mittelfeldspieler Arne Maier, Mathew Leckie und Javairo Dilrosun kehren erst in der kommenden Woche ins Teamtraining zurück.