Verletzung: Union-Profi Carlos Mané trainiert individuell

Berlin (dpa/bb) - Mittelfeldspieler Carlos Mané hat beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Union Berlin das Training wieder aufgenommen. Der Portugiese, der am Freitag beim Heimspiel gegen den FC Ingolstadt (2:0) wegen einer Schulterverletzung zur Halbzeitpause ausgeschieden war, arbeitete am Dienstag individuell mit Reha-Trainer Christopher Busse - auch am Ball.

Am Montag hatte eine Untersuchung ergeben, dass die Schulterprobleme wohl nicht so schwerwiegend sind. Ob die Leihgabe von Sporting Lissabon am kommenden Freitag (18.30 Uhr) im Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim schon wieder eingesetzt werden kann, ist allerdings noch offen.