Unions Becker mit Tipps von Hertha-Cousin Dilrosun

Bad Saarow (dpa) - Union Berlins Neuzugang Sheraldo Becker hat sich für seinen Bundesliga-Start auch Tipps von seinen niederländischen Kumpels um Cousin Javairo Dilrosun von Lokalrivale Hertha BSC geholt. "Sie haben mir gesagt, dass der Unterschied sehr groß und die Vorbereitung sehr hart ist", berichtete der 24 Jahre alte Niederländer am Dienstag im Trainingslager im brandenburgischen Bad Saarow. Der Außenstürmer kam vom Eredivisie-Club ADO Den Haag zum Aufsteiger und erhielt einen Vierjahresvertrag. Über seinen Wechsel sprach Becker auch mit Joshua Brenet von 1899 Hoffenheim und Jetro Willems von Eintracht Frankfurt.

Becker stammt wie Herthas Dilrosun aus der Jugend von Ajax Amsterdam und teilte mit seinem drei Jahre jüngeren Cousin den Traum vom Fußballprofi. "Er hat mir gesagt, dass ich in die gleiche Straße ziehen soll", sagte Becker über die Wohnungssuche in Berlin lachend, "aber das ist zu weit weg." Ihre Beziehung sei sehr eng. "Wenn wir Urlaub haben, dann fahren wir zusammen weg. Ich spreche mit ihm am Telefon, spiele mit ihm im Sommer Fußball auf der Straße." Dilrosun spielt seit vergangener Saison für Hertha.

Becker geht mit Respekt in seine erste Saison für die Köpenicker. "Die Bundesliga ist der größte Wettbewerb der Welt neben der Premier League für mich", sagte er. "Du spielst gegen die großen Stars."