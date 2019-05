Unions Aufstiegs-Party geht weiter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Krächzend rief Sebastian Polter mit nacktem Oberkörper vom Schiff Viktoria "Eisern" über das Bordmikrofon - aus tausenden Kehlen schallte den Profis des Bundesliga-Aufsteigers "Union" zurück. Nach einer zweistündigen Bootstour zur Feier des ersten Sprungs ins Fußball-Oberhaus bereiteten die Fans ihrem Team am Mittwoch einen emotionalen Empfang im Köpenicker Heimathafen. Mit Glockengeläut der nahen Kirchen, roten Pyrofackeln und reichlich Feuerwerk wurde die Partygruppe um Vorsänger Polter nahe des Stadions An der Alten Försterei begrüßt. "Das ist geiler als Meister werden", sagte dessen Teamkollege Akaki Gogia.

Zwei Tage nach dem Aufstieg in der Relegation realisieren die Eisernen langsam immer mehr, was für eine sportliche Leistung sie vollbracht haben. "Es ist angekommen, dass wir aufgestiegen sind", sagte Geschäftsführer Oliver Ruhnert: "Wir bekommen auch mit, was in der Stadt alles passiert. Es fühlt sich wirklich gut an." Man merke, dass "Union ein Verein ist, der für die Menschen etwas ganz Außergewöhnliches erreicht hat. Das ist das, was mich am meisten freut, das zu sehen: die Freude und die Dankbarkeit der Leute".

Das Bier floss bei den Profis schon am Nachmittag, dazu trug die Mannschaft rote T-Shirts mit dem Aufdruck: "Die Zeit ist nun gekommen: Aufstieg jetzt." Auf den Brücken entlang der Spree warteten viele Fans und jubelten ihren Stars zu - dazu gab es eine Mischung aus Mallorca-Stimmungshits und Vereinsliedern zu hören. Am Ende fuhren gut drei Dutzend Boote zur Begleitung mit.

Zuvor waren Trainer Urs Fischer und Co. schon von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) im Roten Rathaus empfangen worden. Dabei trugen sich die Spieler und Club-Verantwortlichen im Säulensaal auch in das Gästebuch der Hauptstadt ein.

"Vielen Dank, dass sie uns so ein Fußballerlebnis beschert haben", sagte Müller und schwärmte vom Relegations-Rückspiel am Montag gegen den VfB Stuttgart (0:0): "Was da im Stadion zu erleben war, die Unterstützung der Fans, habe ich noch nie erlebt." Müller, der einen roten Union-Fanschal um den Hals trug, freute sich darauf, die Köpenicker zu "weiteren tollen Anlässen" zu empfangen.

Präsident Dirk Zingler versprach, "dass der 1. FC Union Berlin der 1. FC Union Berlin bleiben wird" und der erstmalige Sprung ins Oberhaus den Club nicht verändern wird. "Wir alle konnten am Montag die Kraft spüren, die dieser Verein entwickeln kann", sagte Zingler. Für Union bedeute der Empfang bei Müller viel, so der Club-Boss: "Ich verspreche, dass wir ein noch größerer und stärkerer Botschafter für diese Stadt sind. Wir werden Berlin würdig vertreten."

Am frühen Abend wurden die Spieler nach einem weiteren Empfang auf dem Rathausbalkon in Köpenick erwartet. Nach einer Fahrt mit einem offenen Bus zum Stadion An der Alten Försterei stand zudem die zweite große Aufstiegsparty mit den eigenen Fans nach Montagabend auf dem Programm.