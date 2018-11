Union will nach Pokal-Aus in der Liga Positiv-Serie ausbauen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Nach dem knapp verpassten Pokal-Coup bei Borussia Dortmund möchte der 1. FC Union Berlin in der 2. Fußball-Bundesliga weiter unbesiegt bleiben. "Das ist die Herausforderung, sich wieder auf den Alltag zu konzentrieren. Wir wollen das in den Alltag mitnehmen, was wir in Dortmund gut gemacht haben", sagte Urs Fischer vor der heutigen Begegnung bei Jahn Regensburg. Mit einem Sieg könnten die Köpenicker zwischenzeitlich auf Platz eins vorrücken. Im Vergleich zum Auftritt beim BVB sind einige Umstellungen zu erwarten. In die Startelf rotieren könnten zum Beispiel die Offensivspieler Sebastian Polter, Akaki Gogia und der Ex-Regensburger Joshua Mees.