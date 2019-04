Union will bei Dynamo Anschluss an Aufstiegsränge halten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin will am Sonntag mit einem Sieg bei Dynamo Dresden den Abstand zu den direkten Aufstiegsplätzen zur Bundesliga wieder verkleinern. Trotz der beiden Niederlagen gegen den 1. FC Heidenheim und den SC Paderborn 07 liegen die Berliner immer noch auf dem Relegationsrang, der davor platzierte Hamburger SV hat aber schon vier Punkte mehr auf dem Konto. Allerdings hat Dynamo unter dem neuen Trainer und Ex-Unioner Christian Fiel noch keine Partie verloren. Union-Trainer Urs Fischer glaubt aber, dass seine Kicker für das Traditionsduell in Dresden bereit sind: "Man hat gespürt, dass die Mannschaft in der Woche versucht hat, auf die beiden Niederlagen zu reagieren."