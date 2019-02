Union will an der Reeperbahn auf Platz zwei vorstürmen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Der 1. FC Union will im zweiten Spitzenspiel innerhalb von vier Tagen nach einem Sieg beim 1. FC St. Pauli auf den zweiten Platz der 2. Fußball-Bundesliga vorstürmen. Nach dem 2:0-Sieg gegen den 1. FC Köln sprechen Form und Bilanz für die Eisernen, die heute von knapp 30.000 Besuchern im ausverkauften Stadion an der Reeperbahn erwartet werden. Ein Dreier brächte beiden Teams Aufstiegs-Rang zwei. Union muss die gesperrten Außenverteidiger Christopher Trimmel und Ken Reichel sowie den verletzten Sebastian Polter ersetzen. Union hat keinen der letzten acht Vergleiche gegen St. Pauli verloren. Die jüngsten fünf Partien, davon zwei in Hamburg, konnten sogar allesamt gewonnen werden.