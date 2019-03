Union vorerst Zweiter in der 2. Liga: Sieg bei Holstein Kiel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Der 1. FC Union Berlin hat sich vorerst auf den zweiten Tabellenplatz in der 2. Fußball-Bundesliga geschoben. Die Köpenicker setzten sich am Freitagabend bei Verfolger Holstein Kiel mit 2:0 (1:0) durch und feierten den zweiten Auswärtssieg in Serie. Damit zog der Hauptstadtclub aufgrund der besseren Tordifferenz am Hamburger SV vorbei, der am Montag gegen die SpVgg Greuther Fürth zurückschlagen kann. Die Führung für Union erzielte der frühere Kapitän Felix Kroos in der 27. Minute mit einem Schuss von der Strafraumgrenze. In der Nachspielzeit sorgte Sebastian Andersson (90.+1) durch seinen neunten Saisontreffer für die Entscheidung.