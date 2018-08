Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die frühe Tabellenführung des 1. FC Union Berlin hat für Coach Urs Fischer keine besondere Bedeutung. Als gemeinsamer Zweitliga-Spitzenreiter mit dem 1. FC Köln gehen die Köpenicker in das Duell beim SV Sandhausen am Sonntag (13.30 Uhr). "Das ist nur eine Momentaufnahme. Es ist noch nichts erreicht", betonte Fischer am Freitag. "Es gibt keinen Grund, euphorisch zu sein. Man darf zufrieden sein, jedoch ohne sich auszuruhen."

Sandhausen legte im Vergleich zu Union einen glatten Fehlstart hin. In den ersten drei Begegnungen konnte die Elf von Trainer Kenan Kocak noch keinen einzigen Zähler holen. Unterschätzt werden soll der aktuelle Tabellenvorletzte dennoch nicht. "Ein angezählter Boxer oder ein angeschossenes Raubtier können genauso gefährlich sein", sagte Fischer. "Es liegt einmal mehr ans uns. Ich bin überzeugt davon, dass meine Spieler wieder die richtige Einstellung finden."

In personeller Hinsicht fehlen weiterhin die Langzeitverletzten Suleiman Abdullahi, Joshua Mees, Sebastian Polter, Fabian Schönheim und Marc Torrejon. Schönheim verletzte sich am Donnerstag im Training erneut. Ob es sich erneut um eine Knieverletzung handelt, ist noch offen. Innenverteidiger Lars Dietz wurde für ein Jahr an den Drittligisten Sportfreunde Lotte ausgeliehen, Peter Kurzweg verlängerte seinen Vertrag um eine Saison und schließt sich per Leihe seinem Ex-Verein Würzburger Kickers an.

Während die Mannschaft sich unbehelligt auf das Spiel in Sandhausen vorbereiten kann, dauern die Reparaturarbeiten in der Haupttribüne des Stadions An der Alten Försterei weiter an. Dort hatte es vor gut einer Woche gebrannt. Die Beseitigung der Schäden wird den Verein nach eigenen Angaben noch Monate beschäftigen. "Das Ausmaß der durch den Brand und die Brandbekämpfung verursachten Schäden innerhalb der Haupttribüne ist erheblich größer, als unmittelbar nach dem Brand erkennbar war", sagte Dirk Thieme, Vorstandschef der Stadionbetriebs AG. Bei den Heimspielen muss die Zuschauer-Kapazität aber nicht reduziert werden.