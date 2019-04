Union-Trainer Fischer: Polter bald "Option" für Startelf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Union-Trainer Urs Fischer hat Stürmer Sebastian Polter nach dessen spätem Ausgleich gegen den SSV Jahn Regensburg ein Comeback in der Startelf der Berliner in Aussicht gestellt. Der 28-Jährige sei nach überstandener Mittelfußverletzung "auf sehr gutem Weg", sagte der Coach nach dem 2:2 in der 2. Fußball-Bundesliga am Freitagabend. "Auch heute hat man gesehen, dass er dynamischer war als im letzten Spiel. Ich bin überzeugt, dass er baldmöglichst wieder eine Option ist, von Beginn an zu spielen."

Polter hatte sich im ersten Ligaspiel des Jahres gegen Köln (2:0) verletzt. Seit seiner Rückkehr ins Team wurde er dreimal knapp 20 Minuten vor Schluss eingewechselt und erzielte dabei zwei Treffer. Gegen Regensburg rettete er per Kopf zumindest noch einen Punkt. "Ich hoffe schon, dass der Trainer mir nochmal mehr Spielzeit gibt", sagte der Angreifer. "Mehr als anbieten kann ich mich nicht." Nach einer Achillessehnenverletzung hatte Polter erst am siebten Spieltag sein Saisondebüt gegeben.

Nach dem vierten sieglosen Spiel in Serie wächst der Druck im Aufstiegsrennen auf Union, das weiter den Relegationsplatz belegt. "Für die nächsten Wochen müssen wir uns viel Mut aneignen. Wir müssen mutig nach vorne gehen", forderte Polter vor dem Auswärtsspiel bei der SpVgg Greuther Fürth am 20. April. "Wir haben nichts zu verlieren, ganz im Gegenteil: Wir haben viel zu gewinnen."

Sein Coach hat hingegen erkannt, dass sein Team von der Anspannung angesichts der großen Aufstiegschance beeinflusst wird. "Es ist nicht so einfach, dass du nur etwas zu gewinnen hast. Nein, du kannst eben auch etwas verlieren", konstatierte Fischer. "Du spielst eine gute Saison, bist nach 29 Spieltagen noch mit dabei - ja, der Druck ist da."