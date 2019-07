Union startet ins zweite Trainingslager: Die offenen Fragen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Windischgarsten (dpa) - Elf Tage lang bereitet sich der 1. FC Union Berlin im zweiten Trainingslager auf seine Premierensaison in der Fußball-Bundesliga vor. Heute reist das Team von Trainer Urs Fischer in den Luftkurort Windischgarsten in Oberösterreich, insgesamt stehen drei Testspiele auf dem Programm.

"Man hat sehr gute Ansätze gesehen", sagte Fischer nach dem 2:1-Sieg seines Teams nach der Saisoneröffnung gegen Bröndby IF am Wochenende. "Jetzt beginnt die Arbeit." Das erste Trainingslager hatte Union im brandenburgischen Bad Saarow absolviert.

KADERFRAGE: Gleich in vier Reihen stellten sich die Union-Profis für das offizielle Mannschaftsfoto auf. 35 Spieler gehören derzeit zum Profikader, inklusive Suleiman Abdullahi, der wegen Passproblemen noch in seiner nigerianischen Heimat weilte. Die Routiniers Neven Subotic und Christian Gentner sind die prominentesten Namen der insgesamt zwölf Neuzugänge. Probleme wegen des großen Aufgebots sieht Fischer aber nicht. "Ich glaube, dass es genügend Übungen gibt, dass du alle beschäftigen kannst", sagte er.

In der heimischen Kabine gebe es auch noch ausreichend Platz, scherzte Kapitän Christopher Trimmel: "Aktuell sitzen alle." Aufgrund der Personalfülle sieht der österreichische Rechtsverteidiger allerdings eine wichtige Aufgabe auf sich zukommen: "Die größte Herausforderung für mich als Kapitän wird sein, die Stimmung in der Kabine hochzuhalten. Es gibt vielleicht mehr unzufriedene Spieler."

Union wird zudem voraussichtlich nicht mit der aktuellen Anzahl an Profis in die Saison gehen. Vor allem für einige jüngere Spieler dürfte Kaderplaner Oliver Ruhnert noch einen Verein für eine Ausleihe finden. Das Transferfenster hat noch knapp zwei Wochen bis zum 2. September geöffnet.

SYSTEMFRAGE: In der Aufstiegssaison vertraute Fischer meist auf eine taktische 4-2-3-1-Formation mit einer Vierer-Abwehrkette, zwei defensiv orientierten Mittelfeldspielern und einer zentralen Spitze. Auch gegen Bröndby ließ der Schweizer das bewährte System spielen. Angesichts von beispielsweise derzeit sieben Innenverteidigern im Kader hätte Fischer aber auch die Möglichkeit, beispielsweise eine Dreier-Abwehrkette einstudieren zu lassen. "Es ist eine Überlegung. Du brauchst die Spieler dafür", sagte Fischer, betonte aber: "Für mich muss eine Mannschaft sich wohlfühlen."

KAPITÄNSFRAGE: Ob Trimmel die Unioner auch die zweite Saison in Serie als Kapitän anführen wird, ließ Fischer vor der Abreise aus Berlin noch offen. Er habe sich dazu noch keine Gedanken gemacht. "Es wird so sein, dass wir es wie letzte Saison gemeinsam besprechen. Diese Gespräche stehen noch an."