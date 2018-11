Union: Stadionbetriebs AG mit positivem Betriebsergebnis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die "An der Alten Försterei" Stadionbetriebs AG hat im Geschäftsjahr 2017/18 einen Jahresüberschuss in Höhe von 54 436 Euro erwirtschaftet. Dieser wird mit dem aus dem Vorjahr mitgebrachten Bilanzverlust in Höhe von 1 003 094 Euro verrechnet. In der Bilanz stehen nun -948.657 Euro. "Die Gesellschaft konnte wie in den Vorjahren ein positives Betriebsergebnis vorweisen", sagte AG-Vorstand Oskar Kosche auf der 7. ordentlichen Hauptversammlung am Mittwochabend.

Stadion-Architekt und AG-Vorstand Dirk Thieme erklärte, dass der Brand in der Haupttribüne am 23. August einen Schaden in Millionenhöhe verursacht habe. "Versicherungsbedingt werden aber keine dauerhaften wirtschaftlichen Auswirkungen in unserer Bilanz zurückbleiben", sagte Thieme. "Zum Rückrundenauftakt wird das Gebäude wieder in alter Gewohnheit erstrahlen."

Hinsichtlich der Erweiterung des Stadions An der Alten Försterei von derzeit 22 000 auf 37 000 Besucher erhofft sich Union weiterhin, im Jahr 2019 das Baurecht zu erhalten. Derzeit wird der frühzeitige vorhabenbezogene Bebauungsplanentwurf von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen ausgewertet. Bürger und Behörden konnten sich im Oktober einbringen.