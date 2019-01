Union setzt auf Kontinuität im Aufstiegskampf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Nach zwei Wochen Urlaub ist Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin in die Vorbereitung auf die verbliebene Rückrunde gestartet. Coach Urs Fischer versammelte in der ersten Einheit nach der Winterpause am Montagvormittag bei unwirtlichem Wetter 28 Profis auf dem Platz. "Da der Urlaub jetzt nicht besonders lang war, ging es zügig los. Der Trainer hat ein paar Worte zu uns gesagt. Wir wissen, dass wir von Beginn an gut arbeiten müssen", sagte Kapitän Christopher Trimmel. "Wir müssen aber nicht groß hereinkommen. In zwei Wochen verlernt man das Fußballspielen nicht."

Bis auf Verteidiger Marc Torrejon (Wadenprobleme), der im Kabinenbereich arbeitete, waren alle Akteure dabei. Aufgefüllt wurde der Trainingskader mit U-19-Spieler Maurice Opfermann Arcones. Individuell abseits der Mannschaft trainierte Mittelfeldmann Grischa Prömel, der in den letzten Spielen vor der Winterpause wegen einer Beinverletzung gefehlt hatte. Aus dem Weihnachtsurlaub zurückgekehrt ist auch Mittelfeldspieler Simon Hedlund, der zuletzt mit einem möglichen Wechsel liebäugelte.

An diesem Samstag beginnt für Union das Trainingslager in Jerez de la Frontera. Bis zum 20. Januar hält sich die Mannschaft von Kapitän Christopher Trimmel in Spanien auf. Das erste Punktspiel im neuen Jahr wird Union am 31. Januar (20.30 Uhr) im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei gegen den 1. FC Köln austragen.

Die Berliner kassierten im letzten Spiel des Jahres beim 0:3 bei Erzgebirge Aue die bislang einzige Saison-Niederlage und liegen nach 18 Spieltagen als Vierter knapp hinter der Aufstiegszone. "Es gab in den letzten Spielzeiten immer mal einen Knick, in denen wir viele schlechte Spiele hintereinander hatten", sagte Trimmel. "In dieser Saison gab es kontinuierliche Leistungen. Das haben wir richtig gut gemacht."