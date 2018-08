Union plant mit Reichel und Schmiedebach

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin kann im DFB-Pokalspiel beim FC Carl Zeiss Jena wieder mit den zuletzt angeschlagenen Ken Reichel und Manuel Schmiedebach planen. Die beiden Neuzugänge hatten sich beim 1:1 in der Liga beim 1. FC Köln am Montag leichte Blessuren zugezogen, sind laut Union-Coach Urs Fischer aber fit für das Erstrunden-Duell am Sonntag (18.30 Uhr). Ob er in Jena rotieren lässt, ließ der Schweizer offen.

Verzichten muss Fischer weiterhin auf die Verteidiger Fabian Schönheim (Knorpelschaden) und Marc Torrejon (Wadenprobleme) sowie die Offensivspieler Sebastian Polter (Achillessehnenriss) und Joshua Mees (Oberschenkelprobleme).

Für die Neuauflage des FDGB-Pokalfinals von 1968, in dem Union seinen bislang einzigen nationalen Titel holte, erwartet Fischer ein enges Spiel. "Ich glaube, dass der Unterschied zwischen der 2. und 3. Liga nicht ganz so groß ist", sagte der 52-Jährige.