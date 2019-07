Union-Neuzugang Subotic sieht Ex-Club als Titel-Favoriten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Für Neven Subotic ist sein früherer Verein Borussia Dortmund in der kommenden Bundesliga-Saison Favorit auf den Titel. "Wenn der FC Bayern mit seinem aktuellen Kader spielt, dann Dortmund. Ganz klar. Das tippe ich als ehemaliger BVB-Spieler und Fan", sagte der Neuzugang von Union Berlin der "Bild am Sonntag" auf die Frage nach dem Favoriten im Meisterkampf der Fußball-Bundesliga. Der 30-Jährige war mit dem BVB 2011 und 2012 Meister geworden, im Sommer war er von AS Saint-Étienne zum Bundesliga-Aufsteiger gewechselt.

Die Rückkehr seines früheren Teamkollegen Mats Hummels vom FC Bayern zu Borussia Dortmund bewertet der Innenverteidiger positiv. "Dazu kann ich ihm nur gratulieren! Er wird der Mannschaft guttun", sagte Subotic. "Er hat in den letzten drei Jahren mit den Bayern vier Titel geholt, der BVB in der Zeit nur einen. Jetzt holt Dortmund die Erfahrung von Mats wieder rein. Das ist für ihn eine große Chance."

Die allererste Bundesliga-Saison von Neuling Union Berlin zu bestreiten, empfindet der Abwehrspieler als "zusätzliche Motivation. Wenn wir in der 1. Liga bleiben, ist das wie der Gewinn der Meisterschaft", sagte er. Der Abstiegskampf werde für ihn aber eine "Umstellung". "Das ist für mich eine Premiere", sagte Subotic. "Wir werden nicht so viele Spiele gewinnen, wie ich es sonst gewohnt bin."