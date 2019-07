Union mit 32 Spielern ins Trainingslager: Abdullahi fehlt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Windischgarsten (dpa) - Mit 32 Spielern ist Aufsteiger 1. FC Union Berlin in das zweite Trainingslager zur Vorbereitung auf seine Premierensaison in der Fußball-Bundesliga gestartet. Das Team von Trainer Urs Fischer kam am frühen Montagnachmittag im oberösterreichischen Windischgarsten an, später war das erste Training nahe des Mannschaftshotels angesetzt.

Aus dem 35-köpfigen Profikader fehlte weiterhin Suleiman Abdullahi. Der nigerianische Offensivspieler weilte zuletzt wegen Passproblemen in seiner Heimat und wird nun frühestens am Dienstagabend in Österreich erwartet. Zudem traten Verteidiger Lennard Maloney (19) und Mittelfeldspieler Cihan Kahraman (20) die Reise nicht an, die beiden Youngster sollen ausgeliehen werden und ihren Fokus auf einen Vereinswechsel legen.

Im Rahmen des Trainingslagers in Windischgarsten treffen die Unioner auf zwei österreichische Zweitligisten. Am Freitag (18.00 Uhr) geht es gegen den SV Ried, am folgenden Tag (14.30 Uhr) gegen den FC Blau-Weiß Linz. Einen Tag vor der Rückkehr nach Berlin steigt zudem am 17. Juli (19.00 Uhr) ein Test beim First Vienna FC. Der älteste Fußballverein Österreichs feiert in diesem Jahr seinen 125. Geburtstag.