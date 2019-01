Union gewinnt Testspiel in Spanien gegen Shenzhen FC mit 2:0

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jerez de la Frontera (dpa/bb) - Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin hat das erste von drei Testspielen im Trainingslager gewonnen. Die Köpenicker setzten sich am Sonntag in Jerez de la Frontera mit 2:0 (2:0) gegen Shenzhen FC durch. Die Partie gegen den chinesischen Zweitligisten fand im Rahmen des achttägigen Trainingslagers in Süd-Spanien statt und war zugleich der Premieren-Auftritt des Berliner Zweitligisten vor dem Start in den Rest der Rückrunde.

Union-Trainer Urs Fischer zog ein zufriedenes Fazit. "Es war der erste Test im neuen Jahr und ich habe schon einige gute Dinge gesehen", sagte der Coach. "Wir hatten Druck auf dem Ball und haben den Gegner gut beschäftigt. Fast alle Spieler kamen zum Einsatz, niemand hat sich verletzt. Jetzt können wir hier bei sehr guten Bedingungen in Ruhe arbeiten."

Die Treffer der Köpenicker, die in beiden Hälften bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen verschieden zusammengestellte Mannschaften aufboten, erzielten Suleiman Abdullahi (9. Minute) und Berkan Taz (31.). Fischer hat 28 Spieler mit nach Andalusien genommen. Rund 250 mitgereiste Fans freuten sich über den Sieg der Eisernen, die in beiden Hälften die bestimmende Mannschaft war und sich leisten konnte, noch einige Chancen ungenutzt zu lassen.

Die Berliner bleiben noch bis Sonntag in der Provinz Cadiz. Es wird am Freitag zwei weitere Testspiele geben. Um 14.00 Uhr geht es gegen den Drittligisten Spielvereinigung Unterhaching, um 16.00 Uhr gegen den Schweizer Zweitligisten FC Lausanne-Sport. Fischer will auch dann wieder 22 Akteuren Spielpraxis bieten.

Union war ohne Simon Hedlund, Kenny Prince Redondo und Christoph Schösswendter nach Spanien gereist. Alle drei Spieler verlassen den Verein.